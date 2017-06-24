Курбис: «Мексика – неплохая команда, но ничем не удивила»

Бывший главный тренер «Алании», «Марселя» и «Бордо» Роллан Курбис прокомментировал поражение сборной России от Португалии (0:1) во 2-м туре групповой стадии Кубка Конфедераций, а также поделился ожиданиями от предстоящей игры российской команды с Мексикой:

«Понравилась ли сборная России во встрече с Португалией? Первый тайм для неё получился посредственным, второй – уже лучше. Но в целом ожидал большего. Окончательное мнение о выступлении команды сложится после третьего матча или даже после Кубка Конфедераций. Пока же путь до конца не пройден, и время для подведения итогов ещё не пришло.

Кого считаю фаворитом в противостоянии России с Мексикой? Отдаю небольшое предпочтение вашей сборной, которая выступает дома и пользуется отличной поддержкой болельщиков. Так что шансы 51:49 в пользу русских. Что касается сборной Мексики, это неплохая команда, но не могу сказать, что чем-то удивила».