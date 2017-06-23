Гвардиола: «„Ман Сити“ станет лучше в новом сезоне. Как и „Эвертон“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ждет прогресса в игре своих подопечных в новом сезоне АПЛ. В прошлой кампании «горожане», напомним, финишировали третьими.

«Мы станем лучше в новом сезоне. Как и „Эвертон“. Команды прогрессируют с каждым годом, это касается и нас.

Я часто говорил, что получаю удовольствия, тренируя „Сити“. Когда вы побеждаете, то вы Бог, и это хорошо, но во время этого процесса, на протяжении 11 месяцев, вы также получаете удовольствие от работы со своим штабом и игроками».