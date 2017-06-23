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Гвардиола: «„Ман Сити“ станет лучше в новом сезоне. Как и „Эвертон“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп
Вчера, 22:16 | Источник: Sportinglife.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ждет прогресса в игре своих подопечных в новом сезоне АПЛ. В прошлой кампании «горожане», напомним, финишировали третьими.

«Мы станем лучше в новом сезоне. Как и „Эвертон“. Команды прогрессируют с каждым годом, это касается и нас.

Я часто говорил, что получаю удовольствия, тренируя „Сити“. Когда вы побеждаете, то вы Бог, и это хорошо, но во время этого процесса, на протяжении 11 месяцев, вы также получаете удовольствие от работы со своим штабом и игроками».

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