Уэбб: «Надеюсь, что в Премьер-Лиге видеоповторы появятся как можно раньше»

Известный в прошлом английский арбитр Ховард Уэбб считает, что руководство Премьер-Лиги должно идти в ногу со временем и внедрить технологию видеоповторов:

«Надеюсь, что в Премьер-Лиге видеоповторы появятся как можно раньше.

Уверен, что люди из АПЛ будут следить за данным нововведением в Бундеслиге и на чемпионате мира, и это очень важно.

Если видеоповторы смогут приносить максимум пользы, не мешая ходу игры, то уверен, в АПЛ тоже внедрят эту технологию».