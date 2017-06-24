Рейтинг@Mail.ru

Уэбб: «Надеюсь, что в Премьер-Лиге видеоповторы появятся как можно раньше»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Уэбб Ховард
Сегодня, 00:11 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Известный в прошлом английский арбитр Ховард Уэбб считает, что руководство Премьер-Лиги должно идти в ногу со временем и внедрить технологию видеоповторов:

«Надеюсь, что в Премьер-Лиге видеоповторы появятся как можно раньше.

Уверен, что люди из АПЛ будут следить за данным нововведением в Бундеслиге и на чемпионате мира, и это очень важно.

Если видеоповторы смогут приносить максимум пользы, не мешая ходу игры, то уверен, в АПЛ тоже внедрят эту технологию».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:22
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04:22 Берлускони: «Хотелось бы снова видеть Ибрагимовича в „Милане“» 0
03:58 Курбис: «Мексика – неплохая команда, но ничем не удивила» 0
Вчера
22:31 Марселино: «„Валенсии“ нужно серьёзно перестраивать команду» 0
22:16 Гвардиола: «„Ман Сити“ станет лучше в новом сезоне. Как и „Эвертон“» 6
22:07 Кэррик: «Возможно, что буду играть так же долго, как Гиггз» 1
20:35 Сантуш: «Не знаю, сыграет ли Роналду в матче с Новой Зеландией» 13
20:19 Неймар: «Я бы хотел увидеть Верратти в составе „Барселоны“» 12
19:32 Агент: «„РБ Лейпциг“ должен отпустить Форсберга в другой клуб» 4
18:20 Агент: «„Рома“ - вариант для Деулофеу» 0
14:52 Отец Моизе Кина: «„Ювентус“ не предоставил мне обещанные тракторы для бизнеса» 24
все материалы по этой теме
Турниры