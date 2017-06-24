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Уэбб: «Надеюсь, что в Премьер-Лиге видеоповторы появятся как можно раньше»
Сегодня, 00:11 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Известный в прошлом английский арбитр Ховард Уэбб считает, что руководство Премьер-Лиги должно идти в ногу со временем и внедрить технологию видеоповторов:
«Надеюсь, что в Премьер-Лиге видеоповторы появятся как можно раньше.
Уверен, что люди из АПЛ будут следить за данным нововведением в Бундеслиге и на чемпионате мира, и это очень важно.
Если видеоповторы смогут приносить максимум пользы, не мешая ходу игры, то уверен, в АПЛ тоже внедрят эту технологию».
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