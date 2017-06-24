Берлускони: «Хотелось бы снова видеть Ибрагимовича в „Милане“»

Экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони признался, что был бы рад возвращению шведского нападающего Златана Ибрагимовича в стан «россонери»:

«Ибрагимович? Я бы хотел снова видеть его в „Милане“. Он возрастной футболист, но почему бы ему и не перейти? Я был бы рад видеть его в футболке „Милана“ с девятым номером на спине».

35-летний форвард выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Последней командой Ибрагимовича был «Манчестер Юнайтед». На данный момент Златан является свободным агентом. Ранее появилась информация о том, что шведский футболист хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».