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Марселино: «„Валенсии“ нужно серьёзно перестраивать команду»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Валенсия, Марселино
Вчера, 22:31 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Новый главный тренер «Валенсии» Марселино просит болельщиков не беспокоиться из-за отсутствия активности на трансферном рынке со стороны «Лос Чес»:

«Надеюсь, что в ближайшее время на эту тему у нас будут хорошие новости.

Чтобы привлечь в клуб хороших игроков, нам придется инвестировать.

Если бы сейчас был конец августа, я бы нервничал, но сейчас -  нет. Нам нужно серьезно перестраивать команду, поэтому думаю, что возможны задержки».

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