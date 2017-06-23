Марселино: «„Валенсии“ нужно серьёзно перестраивать команду»

Новый главный тренер «Валенсии» Марселино просит болельщиков не беспокоиться из-за отсутствия активности на трансферном рынке со стороны «Лос Чес»:

«Надеюсь, что в ближайшее время на эту тему у нас будут хорошие новости.

Чтобы привлечь в клуб хороших игроков, нам придется инвестировать.

Если бы сейчас был конец августа, я бы нервничал, но сейчас - нет. Нам нужно серьезно перестраивать команду, поэтому думаю, что возможны задержки».