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Валенсия: «Игра сборной Чили на Кубке Конфедераций вызывает уважение»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Чили, Валенсия Россель Леонардо
Сегодня, 08:37 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Хавбек сборной Чили Леонардо Валенсия гордится игрой, которую показывает его команда на Кубке Конфедераций:

«На сегодняшний день игра команды Чили вызывает уважение. Мы постоянно атакуем и контролируем мяч. Не многие команды на турнире показывают такой же футбол.

Травма Гарри Меделя? Всегда тяжело, когда партнер получает травму. Но мы надеемся, что он сможет сыграть во встрече с австралийцами».

Напомним, за первые два тура чилийцы набрали 4 очка и сейчас делят первую строчку группы B со сборной Германии. Завтра команде предстоит встреча с австралийцами, которую обслужит Джанлука Рокки.

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