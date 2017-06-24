Агент: «Месси мог стать игроком „Реала“»

Аргентинский футбольный агент Горацио Гаджиоли привел 13-летнего Лионеля Месси в «Барселону», но признается, что его подопечный мог стать футболистом мадридского «Реала»:

«Жизнь сложилась так, что я переехал в Барселону и привел Месси попробоваться в местном клубе. Однако изначально все шло к тому, что я окажусь в Мадриде. Если бы так произошло, Лионель отправился бы со мной в столицу Испании. Такова жизнь, череда совпадений. Сегодня Месси вполне мог бы быть игроком „Реала“.

Когда я увидел его в аэропорту, то подумал, что этот мальчик не сможет стать футболистом — уж слишком маленький и тощий. У меня не сложилось положительного впечатления о нем. Но когда я наблюдал за его тренировкой в „Барселоне“, осознал, что он станет великим игроком».