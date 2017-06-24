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Лапорта: «Было бы здорово, если бы Пике стал президентом „Барселоны“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Пике Жерар
Сегодня, 07:42 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что видит в защитнике сине-гранатовых Жераре Пике будущего президента каталонского клуба:

«У Пике есть много необходимых для этого качеств. Он знает клуб с малых лет, он завоевал все возможные трофеи. Было бы здорово, если по окончании игровой карьеры Пике стал бы президентом „Барселоны“».

Ранее сообщалось, что Пике собирается баллотироваться на пост президента «Барселоны» в 2027 году. Его кандидатуру уже поддержали бывший наставник сине-гранатовых Хосеп Гвардиола и экс-игрок «Барсы» Хави.

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