Лапорта: «Было бы здорово, если бы Пике стал президентом „Барселоны“»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что видит в защитнике сине-гранатовых Жераре Пике будущего президента каталонского клуба:

«У Пике есть много необходимых для этого качеств. Он знает клуб с малых лет, он завоевал все возможные трофеи. Было бы здорово, если по окончании игровой карьеры Пике стал бы президентом „Барселоны“».

Ранее сообщалось, что Пике собирается баллотироваться на пост президента «Барселоны» в 2027 году. Его кандидатуру уже поддержали бывший наставник сине-гранатовых Хосеп Гвардиола и экс-игрок «Барсы» Хави.