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Лапорта: «Было бы здорово, если бы Пике стал президентом „Барселоны“»
Сегодня, 07:42 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что видит в защитнике сине-гранатовых Жераре Пике будущего президента каталонского клуба:
«У Пике есть много необходимых для этого качеств. Он знает клуб с малых лет, он завоевал все возможные трофеи. Было бы здорово, если по окончании игровой карьеры Пике стал бы президентом „Барселоны“».
Ранее сообщалось, что Пике собирается баллотироваться на пост президента «Барселоны» в 2027 году. Его кандидатуру уже поддержали бывший наставник сине-гранатовых Хосеп Гвардиола и экс-игрок «Барсы» Хави.
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И заносите поп-корн много поп-корна)))
Думаю, за примерно 10 лет он наберет управленческого опыта - и легко зайдет на пост президента с большинством голосов.