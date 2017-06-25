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Зобнин: «Занимаюсь в тренажерном зале по 6 часов в день»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Спартак М, Зобнин Роман
Сегодня, 20:39 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своей реабилитации после травмы крестообразных связок колена.

«Самочувствие хорошее. И настрой позитивный. По той простой причине, что самое страшное осталось позади. 

Провожу шесть часов в день в тренажерном зале: три утром и три вечером. Устаю, конечно. Но мысли о том, что каждый день и даже каждое упражнение приближают меня к желанной цели — возвращению в футбол, придают мне дополнительные силы и увеличивают эмоциональный запал.

Признаться, даже не ожидал, что такое огромное число людей волнует моя судьба. Говорят, что мысли материальны. А если так, то тогда раны заживут быстрее, чем прогнозируют врачи. Хотя медикам, конечно, виднее. И природу, как говорится, не обманешь».

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