Зобнин: «Занимаюсь в тренажерном зале по 6 часов в день»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своей реабилитации после травмы крестообразных связок колена.

«Самочувствие хорошее. И настрой позитивный. По той простой причине, что самое страшное осталось позади.

Провожу шесть часов в день в тренажерном зале: три утром и три вечером. Устаю, конечно. Но мысли о том, что каждый день и даже каждое упражнение приближают меня к желанной цели — возвращению в футбол, придают мне дополнительные силы и увеличивают эмоциональный запал.

Признаться, даже не ожидал, что такое огромное число людей волнует моя судьба. Говорят, что мысли материальны. А если так, то тогда раны заживут быстрее, чем прогнозируют врачи. Хотя медикам, конечно, виднее. И природу, как говорится, не обманешь».