Дзюба: «Этот message – шутка. Люди что-то додумывают за нас»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал прокомментировал свой пост в Instagram, на котором он вместе с Александром Кокориным прикладывает ребро ладони к губам. Что именно значит данный жест и кому он адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок Конфедераций, тогда не пояснили. Возможно, что таким образом они отреагировали на вылет сборной под руководством Станислава Черчесова из турнира.

«Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то».