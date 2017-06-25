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Дзюба: «Этот message – шутка. Люди что-то додумывают за нас»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: игроки, Россия, Зенит, Дзюба Артём
Вчера, 21:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал прокомментировал свой пост в Instagram, на котором он вместе с Александром Кокориным прикладывает ребро ладони к губам. Что именно значит данный жест и кому он адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок Конфедераций, тогда не пояснили. Возможно, что таким образом они отреагировали на вылет сборной под руководством Станислава Черчесова из турнира.

«Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то».

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