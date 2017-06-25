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Дзюба: «Этот message – шутка. Люди что-то додумывают за нас»
Вчера, 21:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал прокомментировал свой пост в Instagram, на котором он вместе с Александром Кокориным прикладывает ребро ладони к губам. Что именно значит данный жест и кому он адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок Конфедераций, тогда не пояснили. Возможно, что таким образом они отреагировали на вылет сборной под руководством Станислава Черчесова из турнира.
«Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то».
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24 июня 2017
23 июня 2017
60
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Так что громоотводы не требуются!
Правильно ... история про плохих Кокорина и Мамаева....
Что последовало сразу после провала на КК 2017 ???
Правильно...история про плохих Кокорина и Дзюбу.....
Нормальные такие громоотводы....
Чтоб нам некогда было рассуждать о неправильном курсе футбольного руководства - получите на растерзание "аморальных типов".....
Им РФС наверно ещё и приплачивает за принятие удара на себя ))))
75НЫШИ
Это Кокорина Саламыч не взял по спортивным показателям. А Дзюбу Саламыч пригласил, но из=за травмы полученной вне сборной со сборов Дзюбу отпустили. Может я чего не знаю, просвяти.
У Кокорина есть мотив злиться на Саламыча, а Дзюба за компанию "повесился".)
Однако, оказывается, что в весьма печальных результатах выступления сборной виноваты Дзюба и Кокорин, которые за сборную не выступали."(С)
И точка!
Во-первых? на Мальдивы туристы с бухлом не допускаются. Там сухой закон. Бухло можно провезти только на своей яхте за сильную взятку и бухать "под одеялом". Ты сел в лужу, знаток.
Во-вторых речь идет о порядочности. О нормальной "цеховой" порядочности, которую эти два олигофрена грубо попрали. Сегодня один футболист и тренер провел неудачный матч, завтра на их месте другие футболисты и тренеры. А эти два персонажа типа святые, только шампанским писают и у них неудачных игр не бывает и не предвидится?
К пустой голове рука не прикладывается.
Для чего нам переживать за этих персонажей???