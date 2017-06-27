Рейтинг@Mail.ru

Клозе: «Пока не думаю о начале индивидуальной тренерской карьеры»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Германия, Клозе Мирослав, Лёв Йоахим
Сегодня, 18:28 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров

Мирослав Клозе, который на данный момент является помощником главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, признался, что он пока не думает о начале индивидуальной тренерской карьеры.

«Пока я не думаю о начале индивидуальной карьеры, прошло слишком мало времени. Я наслаждаюсь тем, что могу помогать молодым игрокам в сборной становиться лучше. Я получаю настоящее удовольствие от работы, анализа игры и действий игроков. О том, что будет в будущем, пока не думаю», - сказал Клозе.

Напомним, что сборная Германии пробилась в полуфинал Кубка Конфедераций-2017, где сыграет с командой Мексики.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:35 Сантуш: «Германия - явный фаворит Кубка Конфедераций» 5
17:41 Адриен Силва: «Португалии хочется снова сотворить историю» 4
17:37 Дель Боске: «Уход Роналду станет большой потерей для „Реала“» 11
16:57 Агент: «Ари хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мира» 28
16:39 Джан: «Посмотрел статистику Салаха. Не терпится сыграть с ним за одну команду» 0
14:50 Агент: «Помимо „Зенита“, Тельо интересуется ещё один российский клуб» 66
14:33 Агент трансферной цели ЦСКА и «Спартака»: «Кайоде очень хочет играть в России» 60
14:12 Фото Роналду: «Готовы к завтрашнему матчу» 13
13:26 Пицци не будет перестраивать игру чилийцев в полуфинале Кубка Конфедераций из-за Роналду 11
13:11 Ракитич: «Уход Луиса Энрике из „Барселоны“ - большая потеря» 12
все материалы по этой теме
Турниры