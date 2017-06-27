Клозе: «Пока не думаю о начале индивидуальной тренерской карьеры»

Мирослав Клозе, который на данный момент является помощником главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, признался, что он пока не думает о начале индивидуальной тренерской карьеры.

«Пока я не думаю о начале индивидуальной карьеры, прошло слишком мало времени. Я наслаждаюсь тем, что могу помогать молодым игрокам в сборной становиться лучше. Я получаю настоящее удовольствие от работы, анализа игры и действий игроков. О том, что будет в будущем, пока не думаю», - сказал Клозе.

Напомним, что сборная Германии пробилась в полуфинал Кубка Конфедераций-2017, где сыграет с командой Мексики.