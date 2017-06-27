Адриен Силва: «Португалии хочется снова сотворить историю»

Полузащитник сборной Португалии Адриен Силва настроен по-боевому на полуфинальный матч Кубка Конфедераций с Чили.

«Команда готова и очень хорошо тренируется. Мы не впервые переживаем подобные моменты. Хочется снова сотворить историю. Мы сейчас в форме и не хотим останавливаться на полуфинале. Алексис Санчес? Конечно, сборная Чили характеризуется не только одним игроком. Важно, что мы готовы к любым сюрпризам и ждем интенсивной игры от всех чилийцев».