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Адриен Силва: «Португалии хочется снова сотворить историю»
Матч: Португалия-:-Чили
Начало матча: Завтра, 21:00
Сегодня, 17:41 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник сборной Португалии Адриен Силва настроен по-боевому на полуфинальный матч Кубка Конфедераций с Чили.
«Команда готова и очень хорошо тренируется. Мы не впервые переживаем подобные моменты. Хочется снова сотворить историю. Мы сейчас в форме и не хотим останавливаться на полуфинале. Алексис Санчес? Конечно, сборная Чили характеризуется не только одним игроком. Важно, что мы готовы к любым сюрпризам и ждем интенсивной игры от всех чилийцев».
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