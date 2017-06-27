«Локомотив» готов помочь Ари в получении российского гражданства

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал заявление агента нападающего команды Ари, который якобы хочет получить российское гражданство и сыграть за сборную.

«Безусловно, если Ари получит российское гражданство, это положительно скажется на „Локомотиве“. Вообще, желание стать гражданином нашей страны можно только приветствовать.

Поэтому, если нашему игроку потребуется какая-либо юридическая или иная помощь, связанная с этой процедурой, мы ее окажем».