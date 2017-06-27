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«Локомотив» готов помочь Ари в получении российского гражданства
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Локомотив М, Геркус Илья, Ари Феррейра
Сегодня, 18:43 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал заявление агента нападающего команды Ари, который якобы хочет получить российское гражданство и сыграть за сборную.
«Безусловно, если Ари получит российское гражданство, это положительно скажется на „Локомотиве“. Вообще, желание стать гражданином нашей страны можно только приветствовать.
Поэтому, если нашему игроку потребуется какая-либо юридическая или иная помощь, связанная с этой процедурой, мы ее окажем».
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