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В контракте Миранчука с «Локомотивом» есть опция о переходе в зарубежный клуб
Сегодня, 22:29 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что в контракте Алексея Миранчука, на которого претендует «Наполи», есть опция о переходе футболиста в зарубежный клуб.
«Да, такая опция есть. Наш приоритет – это развитие карьеры Алексея. Если будет хорошее предложение, превосходящее наши возможности, мы пожелаем ему успехов и будем рады его развитию», - сказал президент «железнодорожников».
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