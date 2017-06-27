В контракте Миранчука с «Локомотивом» есть опция о переходе в зарубежный клуб

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что в контракте Алексея Миранчука, на которого претендует «Наполи», есть опция о переходе футболиста в зарубежный клуб.

«Да, такая опция есть. Наш приоритет – это развитие карьеры Алексея. Если будет хорошее предложение, превосходящее наши возможности, мы пожелаем ему успехов и будем рады его развитию», - сказал президент «железнодорожников».