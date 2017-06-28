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Пицци: «Каждый хотел бы оказаться на месте Алексиса Санчеса»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Чили, Арсенал, Санчес Алексис, Пицци Хуан Антонио
Сегодня, 00:26 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци отметил, что лидер его команды Алексис Санчес не отвлекается на трансферные слухи во время Кубка Конфедераций, где чилийцам предстоит сыграть с Португалией в полуфинале.

«Мы можем видеть, как Санчес счастлив. Он сейчас в отличном положении. Каждый хотел бы оказаться на его месте. Его хотят заполучить самые большие клубы в мире, и он уже в крупном клубе. Однако Санчес сосредоточен на своих обязанностях перед сборной».

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