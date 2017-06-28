Пицци: «Каждый хотел бы оказаться на месте Алексиса Санчеса»

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци отметил, что лидер его команды Алексис Санчес не отвлекается на трансферные слухи во время Кубка Конфедераций, где чилийцам предстоит сыграть с Португалией в полуфинале.

«Мы можем видеть, как Санчес счастлив. Он сейчас в отличном положении. Каждый хотел бы оказаться на его месте. Его хотят заполучить самые большие клубы в мире, и он уже в крупном клубе. Однако Санчес сосредоточен на своих обязанностях перед сборной».