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Сантуш: «Германия - явный фаворит Кубка Конфедераций»
Матч: Португалия-:-Чили
Начало матча: Завтра, 21:00
Сегодня, 18:35 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Конфедераций с Чили.
«Я всегда уверен в своей команде. У чилийцев сильные игроки, сбалансированная команда, крепкий дух, но и мы очень мощны. Соперника тяжело проанализировать, поэтому нужно быть осторожными. Не сказал бы, что мы фавориты. Есть явный фаворит – чемпион мира Германия. А дальше уже Чили, Португалия, Мексика. Мы хотим выйти в финал и достойно представить Европу. Усталость присутствует, потому что график плотный. Но на таких стадиях большую роль играет страсть и желание бороться. Надеемся вернуться в Португалию счастливыми».
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