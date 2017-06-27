Рейтинг@Mail.ru

Сантуш: «Германия - явный фаворит Кубка Конфедераций»

Матч: ПортугалияПортугалия-:-ЧилиЧили
Начало матча: Завтра, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Сантуш Фернанду
Сегодня, 18:35 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Конфедераций с Чили.

«Я всегда уверен в своей команде. У чилийцев сильные игроки, сбалансированная команда, крепкий дух, но и мы очень мощны. Соперника тяжело проанализировать, поэтому нужно быть осторожными. Не сказал бы, что мы фавориты. Есть явный фаворит – чемпион мира Германия. А дальше уже Чили, Португалия, Мексика. Мы хотим выйти в финал и достойно представить Европу. Усталость присутствует, потому что график плотный. Но на таких стадиях большую роль играет страсть и желание бороться. Надеемся вернуться в Португалию счастливыми».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:28 Клозе: «Пока не думаю о начале индивидуальной тренерской карьеры» 1
17:41 Адриен Силва: «Португалии хочется снова сотворить историю» 4
17:37 Дель Боске: «Уход Роналду станет большой потерей для „Реала“» 11
16:57 Агент: «Ари хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мира» 28
16:39 Джан: «Посмотрел статистику Салаха. Не терпится сыграть с ним за одну команду» 0
14:50 Агент: «Помимо „Зенита“, Тельо интересуется ещё один российский клуб» 66
14:33 Агент трансферной цели ЦСКА и «Спартака»: «Кайоде очень хочет играть в России» 60
14:12 Фото Роналду: «Готовы к завтрашнему матчу» 13
13:26 Пицци не будет перестраивать игру чилийцев в полуфинале Кубка Конфедераций из-за Роналду 11
13:11 Ракитич: «Уход Луиса Энрике из „Барселоны“ - большая потеря» 12
все материалы по этой теме
Турниры