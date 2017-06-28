Джан: «Германия должна считаться фаворитом, поскольку она чемпион мира»

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Конфедераций с Мексикой.

«Я думаю, что мы одни из фаворитов. Когда начинали турнир, считались молодой командой. Но мы чемпионы мира, поэтому должны быть фаворитами. Групповой этап провели хорошо, поэтому от нас ждут многого. Часто говорят, что мы фавориты, но на самом деле успеха от нас мало кто ждал. Победа будет удивительной».