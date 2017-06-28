Артем Ребров: «Про чемпионство давно забыли»

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, как идет подготовка к новому сезону.

«Про чемпионство давно забыли. Это болельщики помнят, для них важно. Нам же нужно думать о будущих победах и страницах. Про чемпионство будем на пенсии рассказывать», - сказал Ребров.

Напомним, что сегодня, 28 июня, стало известно расписание первых восьми туров РФПЛ сезона-2017/18. Дерби ЦСКА - «Спартак» состоится 12 августа.