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Артем Ребров: «Про чемпионство давно забыли»
Сегодня, 20:27 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Максим Коджеспиров
Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, как идет подготовка к новому сезону.
«Про чемпионство давно забыли. Это болельщики помнят, для них важно. Нам же нужно думать о будущих победах и страницах. Про чемпионство будем на пенсии рассказывать», - сказал Ребров.
Напомним, что сегодня, 28 июня, стало известно расписание первых восьми туров РФПЛ сезона-2017/18. Дерби ЦСКА - «Спартак» состоится 12 августа.
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Юбилей клуба и Симоняна прошел, Мутко свое дело сделал))
Новый сезон начнём с читого листа.
Нам есть, что доказывать.