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Ткачук подписал двухлетний контракт с «Крыльями Советов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Крылья Советов, Рубин, Ткачук Денис
Сегодня, 17:13 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Ткачук, как и ожидалось ранее, вернулся в самарские «Крылья Советов». Футболист на правах свободного агента подписал с самарским клубом двухлетний контракт.

Ткачук уже выступал за «Крылья Советов» в сезоне-2014/15 и помог клубу вернуться в РФПЛ.

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