Ткачук подписал двухлетний контракт с «Крыльями Советов»

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Ткачук, как и ожидалось ранее, вернулся в самарские «Крылья Советов». Футболист на правах свободного агента подписал с самарским клубом двухлетний контракт.

Ткачук уже выступал за «Крылья Советов» в сезоне-2014/15 и помог клубу вернуться в РФПЛ.