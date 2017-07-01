30
Гюндоган советует Смолову переходить в дортмундскую «Боруссию»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: мнение, Боруссия Д, Краснодар, Смолов Федор, Гюндоган Илкай
Сегодня, 19:02 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал информацию о том, что форвардом «Краснодара» Федором Смоловым интересуется дортмундская «Боруссия».
«Слышал информацию о том, что в чемпионат Германии может перебраться российский нападающий Федор Смолов. Интересно, захочет ли он переезжать в Бундеслигу. Дортмундская „Боруссия“ – это очень сильный клуб. Если он вами интересуется, то я могу лишь посоветовать соглашаться на этот вариант».
По слухам, игроком также интересуется «Зенит».
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через
не хочет карьеру ломать,
он в цирке известном медведей
мечтает по полю гонять.