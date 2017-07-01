Гюндоган советует Смолову переходить в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал информацию о том, что форвардом «Краснодара» Федором Смоловым интересуется дортмундская «Боруссия».

«Слышал информацию о том, что в чемпионат Германии может перебраться российский нападающий Федор Смолов. Интересно, захочет ли он переезжать в Бундеслигу. Дортмундская „Боруссия“ – это очень сильный клуб. Если он вами интересуется, то я могу лишь посоветовать соглашаться на этот вариант».

По слухам, игроком также интересуется «Зенит».