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Фил Невилл: «В следующем сезоне Моуриньо в АПЛ устроит только победа»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Невилл Фил, Моуриньо Жозе
Сегодня, 15:52 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл считает, что наставника «красных дьяволов» Жозе Моуриньо в следующем сезоне в Премьер-Лиге устроит только победа:

«Ожидается сложный сезон, все вокруг готовы тратить деньги и развиваться. „Юнайтеду“ также необходимо укрепляться, ведь в прошлом сезоне они не смогли попасть даже в топ-4 команд Премьер-Лиги.

Может, прозвучит громко, но я думаю, что Жозе захочет выиграть Премьер-Лигу. Да, это крупная рыба. Но он не согласится на меньший результат. Посмотрим, кого Моуриньо подпишет. Вся шестерка ведущих клубов Англии обязательно усилится».

Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы потратить более 200 млн евро на Криштиану Роналду и Альваро Морату.

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