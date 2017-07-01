Видаль: «В этой сборной Чили играют лучшие футболисты в истории страны»

Накануне финала Кубка Конфедераций полузащитник сборной Чили Артуро Видаль рассказал о том, что считает нынешнее поколение чилийских футболистов лучшим в истории страны:

«Для меня выигрывать трофеи для Чили - это мечта. И я горжусь, что ношу эту футболку и играю с великими игроками много лет. В этой сборной играют лучшие чилийские футболисты в истории, это лучшая команда.

Меня не удивляет, что молодая немецкая сборная вышла в финал. У них больше плюсов, чем минусов, эта сборная постоянно прогрессирует. Мы сможем выиграть финал, если будем играть как в прошлом году [в финале Кубка Америки]».

Напомним, что сборная Чили в полуфинале турнира обыграла португальцев.