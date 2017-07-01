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Видаль: «В этой сборной Чили играют лучшие футболисты в истории страны»

Матч: ЧилиЧили-:-ГерманияГермания
Начало матча: Завтра, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Видаль Артуро
Сегодня, 14:58 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Накануне финала Кубка Конфедераций полузащитник сборной Чили Артуро Видаль рассказал о том, что считает нынешнее поколение чилийских футболистов лучшим в истории страны:

«Для меня выигрывать трофеи для Чили - это мечта. И я горжусь, что ношу эту футболку и играю с великими игроками много лет. В этой сборной играют лучшие чилийские футболисты в истории, это лучшая команда.

Меня не удивляет, что молодая немецкая сборная вышла в финал. У них больше плюсов, чем минусов, эта сборная постоянно прогрессирует. Мы сможем выиграть финал, если будем играть как в прошлом году [в финале Кубка Америки]».

Напомним, что сборная Чили в полуфинале турнира обыграла португальцев.

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