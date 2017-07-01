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Наставник «Фламенго»: «Сейчас Винисиус не готов выходить в „старте“»

Соккер.Ру // Бразилия. Серия А 2017, Заграница: мнение, Фламенго, Винисиус Жуниор
Сегодня, 16:54 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

В 2018 году 16-летний нападающий Винисиус Жуниор присоединится к «Реалу», но сейчас перестал попадать в стартовый состав родного «Фламенго». Тренер бразильской команды Зе Роберто объясняет причины этого явления:

«Есть несколько факторов. Во-первых, он не готов физически. Он очень тяжело выглядел в матчах среды и воскресенья, к тому же получал повреждения. Моя задача состоит в том, чтобы он развивался как спортсмен. Никто не ожидает, что он уже сейчас начнет решать исход наших матчей в одиночку.

Я знаю его карьерные планы с тех пор, как он был маленьким. В конце прошлого года мы уже знали, что он совершит дебют в бразильском чемпионате».

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