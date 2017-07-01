Сантуш: «Решение отпустить Роналду было правильным. Дети — это все»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал отцом и пропустит матч за третье место с Мексикой в рамках Кубка Конфедераций. Наставник португальской команды Фернанду Сантуш считает, что решение отпустить игрока домой было правильным:

«Эта игра важна для нас, будем стараться победить. У нас нет Роналду, на котором все строится. Но мы играем всей командой. Не важно, есть ли он или нет, мы стремимся к победе.

У него семейный вопрос, мы были счастливы его событию. Он был готов играть, но это важная веха в его жизни, дети - это все. Мы не пробились в финал, поэтому решили отпустить его побыть с семьей. Он играл самоотверженно на протяжении турнира, мы приняли правильное решение в его отношении.

Мы должны выйти мотивированными на игру, другого выхода нет. Да, расстроились проигрышу в полуфинале, но это не значит, что мы не хотим победить сборную Мексики. Будем играть за страну, все футболисты сосредоточены и настроены на победу».