Дракслер: «Сборная Германии была очень тепло принята российским народом»

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер рассказал о том, как его команду приняли в России, где проходит Кубок Конфедераций.

«Как я сказал в письме, нас приняли в России очень хорошо. Организация была супер, безопасность и все остальное было на высшем уровне. Нам ни о чем не пришлось заботиться, и мы могли думать только о футболе. Мы были очень тепло приняты российским народом».