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Дракслер: «Сборная Германии была очень тепло принята российским народом»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Германия, Дракслер Юлиан
Сегодня, 17:11 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер рассказал о том, как его команду приняли в России, где проходит Кубок Конфедераций.

«Как я сказал в письме, нас приняли в России очень хорошо. Организация была супер, безопасность и все остальное было на высшем уровне. Нам ни о чем не пришлось заботиться, и мы могли думать только о футболе. Мы были очень тепло приняты российским народом».

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