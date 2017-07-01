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Дракслер: «Сборная Германии была очень тепло принята российским народом»
Сегодня, 17:11 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер рассказал о том, как его команду приняли в России, где проходит Кубок Конфедераций.
«Как я сказал в письме, нас приняли в России очень хорошо. Организация была супер, безопасность и все остальное было на высшем уровне. Нам ни о чем не пришлось заботиться, и мы могли думать только о футболе. Мы были очень тепло приняты российским народом».
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