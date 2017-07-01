Агент хавбека «Бордо» Унаса: «С нами связывался Манчини, но Адам не хочет играть в России»

Самюэль Замбелли, агент полузащитника «Бордо» Адама Унаса, сообщил о том, что его подопечным интересовался главный тренер «Зенита» Роберто Манчини. В итоге выбор игрока пал на «Наполи».

«„Наполи“ проявлял интерес к Унасу в течение долгого времени, они совершили несколько запросов. У нас действительно были контакты с „Ромой“ и „Зенитом“, но неаполитанцы следили за ним более года.

„Рома“ считала Унаса своей приоритетной целью, но обратилась к нам слишком поздно, почти в начале июня. Когда с нами связывался Роберто Манчини, мы не рассматривали всерьез вариант с Россией. Это не тот чемпионат, где Адам хочет продолжить карьеру», - сообщил Замбелли.