Мутко: «Сборная России очень достойно выглядела на Кубке Конфедераций»

Президент РФС Виталий Мутко поделился своими впечатлениями от игры команд-участниц завершившегося Кубка Конфедераций:

«В целом, мне кажется, футбол сам по себе очень получился, мы увидели великолепные команды, и все они разные, во всех были выдающиеся игроки - это и Португалия с Криштиану Роналду, Мексика с Чичарито, австралийцы - мощная, атлетичная команда с характером, новозеландцы, которые прибавляли с каждой игрой. Но мне больше всех понравились, конечно, чилийцы, которые играли на эмоциональной волне и обладают такими классными исполнителями - Артуро Видаль, Алексис Санчес. Конечно, эти ребята заслужили выход в финал.

Сборную Германии у нас почему-то принижали - говорили, второй состав. Не бывает такого деления, и теперь не факт, что те ребята, которые не приехали в Россию, смогут выиграть конкуренцию у этих ребят - все они молодые, но кто-то уже играет в „Баварии“, кто-то среди лучших бомбардиров чемпионата Германии, за Юлианом Дракслером вообще целая охота ведется. Все команды смотрелись роскошно.

Сборная России очень достойно выглядела. Конечно, нужны победы, но мы видим, что у команды появляется почерк, мы знаем, как играть. Вот вчера все видели матч: ну как можно играть в открытый футбол с чилийцами? Это невозможно. Поэтому немцы отошли и спокойно ждали свой час, потом разящая контратака - и гол. Вот таким образом играли и мы, на быстрых контратаках. Но при этом нельзя допускать ошибок. Строгость обороны, разящая контратака - и все».