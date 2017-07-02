Молодые немцы – покорители Кубка Конфедераций!

Подаренный чилийцами гол и полтора часа игры на отбой сделали Германию победителем Кубка Конфедераций впервые в их истории. «Соккер.ру» поздравляет немцев с трофеем!

Важные цифры финала Чили – Германия

Первая цифра – дни жизни. Средний возраст стартового состава сборной Чили на финал – 30 лет 125 дней, а немецкого выбора – 24 года и 244 дня. Южноамериканцы, пропустив быстрый гол, не смогли даже количеством ударов – двенадцать только за первый тайм, перекрыть намек на нехватку сил. Энергии у более опытной и сыгравшей с португальцами овертайм команды было меньше. Футболисты говорят, что игра в обороне субъективно утомляет сильнее, но чилийцам пришлось много двигаться в атаке, сил в концовке показательно не хватило.

Вторая цифра – матчи за сборную. Всего 17 поединков в среднем у немцев на брата – стартовый состав не назвать опытным, особенно если сравнить с показателем чилийцев – у латиноамериканцев получилось в среднем 85 поединков за сборную, то есть почти все подходят к сотой встрече, что смотрится солидно и круто. Разница в международном опыте, выраженная наглядно – южноамериканцы ровно в пять раз чаще представляли страну в футболе. Причем у немцев ведь из-за молодости многие поединки – товарищеские. Почему эта цифра важна? Она объясняет шероховатости в игре Германии – нельзя от ребят, которые пару раз играют вместе и на подобном уровне светились редко, солидности.

О чем говорит статистика матча?

Удары по воротам (точные) – 20 (8) – 8 (3)

Этот показатель демонстрирует нам, что сборная Германии играла в экспериментальном составе. В среднем лишь раз в тридцать минут попадали в створ чужих ворот, причем за весь второй тайм немцы единожды добрались до Браво. Один раз за тайм! Увидели классику игры на отбой, когда мяч у команды, забившей быстрый мяч, совершенно не держался. Вернер явно не новый Клозе, голы из ничего не лепит.

Владением мячом - 61 % - 39%

После первого тайма чилийцы 63 % игрового времени проводили с мячом, в итоге скатились на два процента, но в целом понятно по этому показателю, какое направление было у самых частых футбольных атак. Немцы быстро забили и стояли у своих ворот в надежде на контратаки. Разыграть толковый выпад, который похоронил бы шансы Чили, они не сумели, но вытерпели в стиле андердогов в финале. Чилийцам, что заметно, чистым первым номером играть было неудобно.

Сэйвы голкиперов – 2 - 8

Тер Штегена признали лучшим игроком финала от безысходности, не было у немцев яркого героя, сыгравшего идеально и ярче всех на поле. Зато разница в количестве сэйвов – Браво совершил по одному спасению за тайм, а его бывший конкурент в «Барселоне» целых восемь, прекрасно демонстрирует важность простых решений Марка Андре. Мог бы привезти гол, но тер Штеген в финале не подвел, хотя по ходу турнира опасения насчет немецких вратарей были.

Почему Германия позволила Чили так часто атаковать?

А потому что в схеме с тремя центральными защитниками нужна солидность, железная спаянность игроков и всех линий. А у немцев в обороне переученный полузащитник – Киммих, Рюдигер – нередко правый бек в «Роме», и Мустафи – защитник «Арсенала», а это диагноз. Добавьте отсутствие хавбеков с опытом Хедиры и Крооса – получите причину, почему Чили так просто закрывал атаки ударами.

С другой стороны, как прекрасно немцы собрались в перерыве! За первый тайм допустили 12 ударов, во втором было только 8, причем далеко не все опасные и точные, то есть на треть срезали количество осмысленных подходов Чили в решающей фазе игры. Йоахим Лев весь Кубок Конфедераций хвалит соперника – словно знал, что предстоит сыграть в финале. В результате к комплименту о силе добавилась также высокая оценка тактической гибкости соперника.

Но тут Лев загнул – как раз умения измениться не хватило. Чили вправду аккуратные тактически. Агрессивные ребята, грозные, они сминали немцев, пока хватало сил – цифры это подтверждают. Но пришлось поменять подход – не срослось с голами. В результате все свелось к эффективности реализации моментов. У немцев были в основном подаренные чилийцами атаки – одну реализовали, у проигравшей стороны – ряд средних моментов, но без гола.

Ошибка матча. Желтая карточка Гонсало Хары

Когда Диас подарил немцам преимущество и гол, он допустил невынужденную ошибку. Но Мажич, посмотрев повтор, испугался показать красный цвет одному из самых глупых из числа грубых защитников мира. Хара двинул локтем Вернера – замах был явным, локоть выставил высоко и неестественно. Это чистая красная карточка, вариантов нет. Хара еще и аплодировал после желтой арбитру – это, к слову, железный повод для второго предупреждения. Так что Мажич грубо ошибся дважды подряд, в большинстве немцам было бы проще в конце матча, а Гонсало наработал на красную карточку.

Кубок Конфедераций взяла лучшая команда?

Самая необычная, склеенная в последний момент – точно, самая молодая из числа фаворитов – безусловно. И самая терпеливая – во всех матчах приходилось отбиваться, ведь отсутствие сыгранности сказывалось. Зато героев у немцев много, и Дракслер точно не лучший игрок турнира – хотя его и наградили. Леву будет сложно выбрасывать победителей Кубка Конфедераций из заявки на ЧМ-18, все талантливые и симпатичные футболисты. Так что встретимся с некоторыми из немецких парней через год.

Также хочется верить, что встретимся со всеми чилийскими менее чем через год. Репетиция чемпионата мира удалась, но на мундиале будет куда интереснее и напряженнее. Впрочем, игра Очао, гол Пепе, ошибка чилийцев и шустрые немцы хорошенько развлекли в решающих матчах за один день. Чили немножко жаль, но им стоило не допускать такую грубую ошибку, и тогда добрались бы до серии пенальти. А там немцы вряд ли сумели бы переиграть Браво – официально лучший голкипер турнира очень уверенный в себе в сериях.

Турнир получится неплохим, отношение у команд было официальным, а Дракслер даже написал открытое благодарственное письмо российским фанатам – вернее, пресс-аташе Немецкого Футбольного Союза такой подлиза. Можно в ответ поблагодарить футболистов с разных континентов за то, что заглянули в гости в Россию и сыграли с душой – каждый участник дрался, как умеет и настолько готов. А победил не опыт – его олицетворяли сборные Чили и Португалии, а молодость – Германия впервые в истории покорила Кубок Конфедераций, с чем есть смысл поздравить. Сыграли не по годам грамотно! И честно, ведь во всех матчах ошибались и сражались за право не пропустить решающие мячи.