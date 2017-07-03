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Пресс-служба сборной России: «Представления не имеем, откуда взялись данные о конфликте»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Черчесов Станислав
Сегодня, 14:58 | Источник: Твиттер сборной России | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба сборной России поспешила опровергнуть информацию о том, что между главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым и ее ведущими игроками есть конфликт:

«Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании!

На Кубке Конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками!

Знаем это не понаслышке!​»

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