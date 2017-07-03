Пресс-служба сборной России: «Представления не имеем, откуда взялись данные о конфликте»

Пресс-служба сборной России поспешила опровергнуть информацию о том, что между главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым и ее ведущими игроками есть конфликт:

«Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании!

На Кубке Конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками!

Знаем это не понаслышке!​»