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Пресс-служба сборной России: «Представления не имеем, откуда взялись данные о конфликте»
Сегодня, 14:58 | Источник: Твиттер сборной России | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба сборной России поспешила опровергнуть информацию о том, что между главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым и ее ведущими игроками есть конфликт:
«Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании!
На Кубке Конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками!
Знаем это не понаслышке!»
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