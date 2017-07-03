В. Березуцкий: «У меня хорошие отношения с Черчесовым»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий, ранее решивший приостановить выступления за сборную России, отрицает, что сделал это из-за конфликта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым:

«Все прекрасно знают, что в марте я принял решение приостановить выступления за национальную команду России, так как на 99 процентов провожу последний сезон в футбольной карьере. У меня хорошие отношения с главным тренером Станиславом Черчесовым, и я благодарен ему за то, что он в прошлом году доверил мне роль капитана команды.

Но жизнь вносит свои коррективы в профессиональную деятельность. Ни о каких конфликтах в команде мне неизвестно, поэтому не стоит верить подобной информации. Сборная достойно выступила на Кубке Конфедераций, хотя и не вышла из группы. Очень надеюсь, что через год на чемпионате мира эту задачу команда выполнит».