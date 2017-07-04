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Бобен: «Не ожидал, что перейду в такой большой клуб, как „Ростов“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Ростов, Бобен Матия
Сегодня, 02:58 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Павел Молочный

Словенский защитник Матия Бобен прокомментировал переход из «Горицы» в «Ростов»:

«Я очень счастлив. Был готов к переезду в другую страну, но не ожидал, что это будет такой большой клуб, как „Ростов“. Хочу сказать болельщикам, что я счастлив, что переход состоялся. Сделаю всё, чтобы добиться хороших результатов и заслужить доверие фанатов».

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