Бобен: «Не ожидал, что перейду в такой большой клуб, как „Ростов“»

Словенский защитник Матия Бобен прокомментировал переход из «Горицы» в «Ростов»:

«Я очень счастлив. Был готов к переезду в другую страну, но не ожидал, что это будет такой большой клуб, как „Ростов“. Хочу сказать болельщикам, что я счастлив, что переход состоялся. Сделаю всё, чтобы добиться хороших результатов и заслужить доверие фанатов».