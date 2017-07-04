30
Бобен: «Не ожидал, что перейду в такой большой клуб, как „Ростов“»
Сегодня, 02:58 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Павел Молочный
Словенский защитник Матия Бобен прокомментировал переход из «Горицы» в «Ростов»:
«Я очень счастлив. Был готов к переезду в другую страну, но не ожидал, что это будет такой большой клуб, как „Ростов“. Хочу сказать болельщикам, что я счастлив, что переход состоялся. Сделаю всё, чтобы добиться хороших результатов и заслужить доверие фанатов».
Другие материалы по теме:
Вчера
21:46 Фото Ингасон провёл первую тренировку в «Ростове» 11
02 июля 2017
01 июля 2017
29 июня 2017
60
Или войдите через