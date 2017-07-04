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Уткин: «В состав сборной России не попал десяток сильнейших игроков»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Черчесов Станислав
Сегодня, 11:52 | Источник: Facebook Василия Уткина | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о методах формирования состава сборной России главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

«Из сильных российских футболистов, не попавших в сборную, можно составить команду, которая у этой, глядишь, и выиграет. Ребров в воротах, Дзагоев с Денисовым в центре, братья Березуцкие (Игнашевич ладно, он заблаговременно отказался сам), Дзюба, Кокорин... Ну да, Кокорин, если сравнивать его не с Полозом, а, например, с Канунниковым или Бухаровым. Шатов ещё.

Черчесов опровергает, что с кем-то из этих игроков у него будто бы конфликт. Сами игроки (в частности, Василий Березуцкий и Дзагоев) лично опровергли информацию о конфликте. 

Но, во-первых, эта информация... как бы это сказать... Как-то тщательнее надо готовить такие сообщения. „Советский Спорт“ ничем не подкрепил свою новость; это таблоидная логика, прокукарекать - а там хоть не рассветай. Во-вторых, эти люди не так воспитаны, чтобы выносить в прессу взаимоотношения с тренером. Особенно с действующим.  Ну, и в-третьих. Мне уже хочется кричать, ей-богу: да не все ли равно, конфликт или нет? Или недопонимание; или „решили взять паузу“; может, анекдот неприличный рассказали... 

Вопрос в другом! Почему (какого дьявола)! В сборной (она моя и ваша в не меньшей степени, чем Черчесова)! Не играют!! Сильнейшие!!! Игроки!!! 

Не один. Не два. Десяток».

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