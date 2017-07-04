Будогосский: «Видеоповторы в РФПЛ - это реально»

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что в матчах Премьер-Лиги вполне возможно использовать систему видеоповторов, которая применялась на Кубке Конфедераций.

«Конечно, поднимем на исполкоме РФС вопрос видеоповторов. Будем обсуждать, безусловно. Важно, чтобы система работала на пользу, эффективно, чтобы не было тех негативных моментов, которые мы увидели на Кубке Конфедераций.

Видеоповторы в РФПЛ - это реально. Я не хочу ставить препоны. Мое мнение по этому поводу вы знаете.

Обсудим видеоповторы на сборе судей Премьер-Лиги, как ребята оценивают».