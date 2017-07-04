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Сапета: «Каждый футболист „Динамо“ должен стремиться к участию в Лиге чемпионов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Динамо М, Сапета Александр
Сегодня, 15:26 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета рассказал о соперниках на предсезонном сборе команды. «Бело-голубые» переиграли «Баварию-2» и «Лудогорец».

«Нам вообще на сборах подобрали отличных соперников, и пока нам удавалось побеждать. Правда, важен не только результат: через встречи с серьезными оппонентами мы готовимся к высоким скоростям, улучшаем взаимопонимание.

По „Лудогорцу“ сразу заметно, что команда крепкая, сыгранная. У них ребята что с мячом, что без мяча хорошо смотрелись. Плюс, индивидуально коллектив сильный.

„Динамо“ в Лиге чемпионов? Дай бог, чтобы так было. Каждый футболист в „Динамо“ должен к этому стремиться».

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