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Сапета: «Каждый футболист „Динамо“ должен стремиться к участию в Лиге чемпионов»
Сегодня, 15:26 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Динамо» Александр Сапета рассказал о соперниках на предсезонном сборе команды. «Бело-голубые» переиграли «Баварию-2» и «Лудогорец».
«Нам вообще на сборах подобрали отличных соперников, и пока нам удавалось побеждать. Правда, важен не только результат: через встречи с серьезными оппонентами мы готовимся к высоким скоростям, улучшаем взаимопонимание.
По „Лудогорцу“ сразу заметно, что команда крепкая, сыгранная. У них ребята что с мячом, что без мяча хорошо смотрелись. Плюс, индивидуально коллектив сильный.
„Динамо“ в Лиге чемпионов? Дай бог, чтобы так было. Каждый футболист в „Динамо“ должен к этому стремиться».
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На мой взгляд любой футболист должен стремиться играть в ЛЧ, в сборной, в основе в конце концов - иначе грошь ему цена...
Почему состав сырой? Всего 3 игрока новых, у того же спартака в том году было больше новичков перед стартом, да и тренер сменился и это не помешало стать чемпионами.
Вывод: "Кот мышей не ловит..." - без обид - мысли в слух))
18-го после игры со Спартаком будем делать заявления. Это более правильно, на мой взгляд.