Рейтинг@Mail.ru

Полоз: «У меня точно есть уверенность в своих силах перед ЧМ-2018»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: игроки, Россия, Зенит, Полоз Дмитрий
Сегодня, 07:56 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Полоз рассказал, как команда восприняла невыход из группы на Кубке Конфедераций, и подчеркнул, что он полон уверенности в своих силах за год до старта домашнего чемпионата мира:

«За всё время в сборной атмосфера была лучшей. Все ребята старались, бились, работали. Но после вылета было очень тяжело… Не знаю, почему не получилось. Не мне судить, для этого есть тренерский штаб. Нужно делать выводы и двигаться дальше, к чемпионату мира. Есть ли уверенность в своих силах перед ЧМ-2018? У меня – точно есть! Я хочу играть за сборную».

Форвард «Зенита» также прокомментировал победу над «Аустрией» (2:1) в товарищеском матче и поделился мнением о главном тренере сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
15:15 Агент: «Лодыгин останется в „Зените“» 67
03 июля 2017
17:54 Сарсания: «Ерохин и Полоз могут сыграть на нескольких позициях» 16
12:36 Источник: «У Черчесова конфликт с ведущими игроками сборной» 279
10:30 Фото Кержаков сфотографировался с Марадоной 40
02 июля 2017
22:19 Тигиев: «Бразильцы из „Спартака“ хотели меня побрить, но я спрятался в туалете» 59
17:06 «Ростов» просматривает ганского форварда 9
08:45 Видео Паредес прибыл в расположение «Зенита» 37
01 июля 2017
21:56 Промес: «Драка? Так ведь мы - бойцы» 48
21:14 Зе Луиш с кулаками набросился на футболиста «Вождоваца» во время контрольного матча 58
19:55 Петкович в «Спартаке» будет получать 700 тысяч евро 21
все материалы по этой теме
Турниры