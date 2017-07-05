Полоз: «У меня точно есть уверенность в своих силах перед ЧМ-2018»

Нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Полоз рассказал, как команда восприняла невыход из группы на Кубке Конфедераций, и подчеркнул, что он полон уверенности в своих силах за год до старта домашнего чемпионата мира:

«За всё время в сборной атмосфера была лучшей. Все ребята старались, бились, работали. Но после вылета было очень тяжело… Не знаю, почему не получилось. Не мне судить, для этого есть тренерский штаб. Нужно делать выводы и двигаться дальше, к чемпионату мира. Есть ли уверенность в своих силах перед ЧМ-2018? У меня – точно есть! Я хочу играть за сборную».

Форвард «Зенита» также прокомментировал победу над «Аустрией» (2:1) в товарищеском матче и поделился мнением о главном тренере сине-бело-голубых Роберто Манчини.