Сочинский магнит голов и достижение Головина. КК-2017 в цифрах и фактах

Кто на Кубке Конфедераций был самым-самым по тем или иным показателям? «Соккер.ру» делится финальными соображениями о завершившемся турнире с помощью цифр.

Результативность

43 гола забито в 16-ти матчах Кубка Конфедераций. Итого, имеем добротную среднюю результативность в 2.7 мяча за игру. Автором первого гола стал новозеландец Бокселл, забивший мяч в свои ворота в поединке со сборной России, последний гол на турнире записал на свой счет Штиндль, ставший автором единственного забитого мяча в финале.

12 голов на счету самой результативной команды турнира – сборной Германии. Кто там называл немцев скучными?

10 мячей побывало в сетке ворот сборной Мексики и Гильермо Очоа, за которого, знаю, многие болели персонально. Больше «трехцветных» не пропустил никто. Команда Хуана Карлоса Осорио распахнула свои ворота в играх плей-офф: 4 гола от немцев в полуфинале и 2 от португальцев в матче за 3-е место.

2 гола забили с пенальти футболисты сборной Португалии. Отличились Криштиану Роналду и Адриен Силва, а вот Андре Силва свою попытку не реализовал – никто чаще подопечных Фернанду Сантуша не бил одиннадцатиметровые на Кубке Конфедераций. Может быть, это своеобразная компенсация за серию пенальти с Чили?

Удары

С 83 ударами самой бьющей командой турнира стала сборная Португалии. Всего на один выстрел меньше у мексиканцев, а Россия с 37-ю попытками – лучшая из команд, завершивших выступления после группового раунда. Любопытно, что из тех, кто провел пять матчей на Кубке Конфедераций, меньше всего били по воротам немцы – 66 раз, зато забили больше остальных. Вот она – эффективность.

4 раза угодили в каркас ворот футболисты сборной Чили. Невезучие ребята – помните, как в одной атаке дважды угодили в стойки в полуфинальной игре с Португалией? Кстати, сборная России на втором месте с 3-мя звонкими ударами.

Нарушения правил

15.3 раза в среднем за игру нарушали правила футболисты сборной России. Таким образом, мы оказались самой грубой командой на турнире. Лидеры по абсолютному количеству фолов – мексиканцы, чьи нарушения заставили судей свистеть 72 раза.

4 офсайда в среднем за матч у нашей сборной. Еще один сомнительный показатель, по которому дружина Станислава Черчесова лидирует на Кубке Конфедераций. Федор Смолов превратился в Филиппо Индзаги? Для сравнения у сборной Португалии всего лишь 1.2 попаданий в положение «вне игры» в среднем за поединок.

По 11 желтых карточек на счету сборных Чили и Португалии. Непревзойденный показатель.

Награды от организаторов

«Золотую бутсу» Кубка Конфедераций получил нападающий сборной Германии Тимо Вернер, которому удалось забить 3 гола. Столько же раз отличились его партнеры по команде Леон Горецка и Ларс Штиндль, но Тимо тратил меньше их обоих на одно взятие ворот (97.3 минуты).

«Золотой мяч» лучшему игроку турнира достался капитану сборной Германии Юлиану Дракслеру. Второй лучший игрок Кубка Конфедераций по версии «Adidas», вручающего эту индивидуальную награду, чилиец Алексис Санчес, третий – Леон Горецка.

«Золотая перчатка» нашла хозяина в лице Клаудио Браво, который впечатлил всех отражением трех ударов с «точки» в послематчевой серии полуфинального матча против Португалии.

Приз Fair Play получила сборная Германии.

Футболисты

Амину Юнесу хватило всего лишь 19-ти минут на Кубке Конфедераций, чтобы забить свой гол.

3 «горчичника» на счету главного грубияна КК-2017, Гонсало Хары, причем в финале арбитры пожалел чилийца, предъявив ему желтую карточку, в то время как должен был удалять. Самое удивительное, что Хара при всем этом совершил всего-навсего 3 фола. То есть если уж нарушает правила – то идет «убивать» оппонента! Он и не так умеет, этот Гонсало, Эдинсон Кавани знает…

13 фолов на счету Артуро Видаля – еще один «лидер» дисциплинарного рейтинга в другой категории из сборной Чили.

Чаще всего доставалось по ногам и не только мексиканцу Хавьеру Эрнандесу и чилийцу Чарлесу Арангису – по 10 раз их отоваривали соперники.

Полузащитник сборной России Головин отличился со знаком «+». Александр стал лучшим игроком Кубка Конфедераций по числу подборов на чужой половине поля: 24 всего и 8 в среднем за игру. Наверняка этим хавбек ЦСКА впечатлил скаутов «Арсенала» и стал немного ближе к продолжению карьеры за рубежом.

22 сэйва совершил голкипер сборной Новой Зеландии Стефан Маринович. По абсолютному показателю его не смогли опередить даже голкиперы команд, игравших в плей-офф. Впрочем, процент отраженных ударов в Мариновича не так впечатляет – 73.3%. Лидирует по этому показателю Марк-Андре тер Штеген (87%), на втором месте Руй Патрисиу (82.4%). Немец и португалец обошли Игоря Акинфеева, у которого после группового этапа было и, соответственно, осталось 80% спасений. А знаете, кто худший? Тот самый Гильермо Очоа, автор невероятных сэйвов. Мексиканец смог отбить всего лишь 57% ударов, то есть почти половина выстрелов по его воротам оборачивалась пропущенными мячами.

Самый бьющий игрок Кубка Конфедераций – Артуро Видаль, на чьем счету 18 ударов. В семи случаях лидер сборной Чили попадал в створ. Впрочем, по среднему показателю лидирует Криштиану Роналду – 4.25 удара за игру.

Стадионы и зрители

628 304 зрителя посмотрели воочию матчи Кубка Конфедераций на четырех стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Средняя посещаемость почти 40 тысяч человек на игру – 39269, если быть точным. Достойный показатель для турнира, о статусе которого шли пересуды. КК-2017 в России стал третьим по посещаемости среди всех турниров, уступив КК-1999 в Мексике и КК-2013 в Бразилии.

57 268 зрителей – аудитория одного матча. Естественно, речь о финале Германия – Чили на арене «Санкт-Петербург».

Каждый стадион принял по 4 матча Кубка Конфедераций, а вот голы распределились между аренами неравномерно. Здесь есть явный лидер. Стадион «Спартак» - 8 голов, «Санкт-Петербург» и «Казань-Арена» - по 9, сочинский «Фишт» - 19 голов! Теперь знаете, на какой стадион покупать билеты на чемпионат мира?