Фурсенко: «Если систему лимита менять, то только на длительное время»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказал свое мнение о системе лимита на легионеров, которая будет изменена в следующем сезоне РФПЛ:

«Я готов принять любые условия, лишь бы они были надолго, чтобы можно было что-то планировать на 4-5 лет вперед. Чехарды с лимитом быть не должно, если изменить, то на достаточно длительное время. Мы же подписываем контракты на несколько лет и должны понимать, по каким правилам играть».