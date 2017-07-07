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Фурсенко: «Если систему лимита менять, то только на длительное время»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Фурсенко Сергей
Сегодня, 17:21 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказал свое мнение о системе лимита на легионеров, которая будет изменена в следующем сезоне РФПЛ:

«Я готов принять любые условия, лишь бы они были надолго, чтобы можно было что-то планировать на 4-5 лет вперед. Чехарды с лимитом быть не должно, если изменить, то на достаточно длительное время. Мы же подписываем контракты на несколько лет и должны понимать, по каким правилам играть». 

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