Фокет провалил медосмотр в «Аталанте» из-за проблем с сердцем

Защитник «Гента» Томас Фокет был в шаге от перехода в «Аталанту». Сделка сорвалась в последний момент, так как у 22-летнего футболиста обнаружились проблемы с сердцем, сообщают источники в Бельгии. Сам итальянский клуб никак не прокомментировал случившееся, отметив просто, что «переговоры прервалась».

Теперь игроку сборной Бельгии придется перенести операцию и остаться без футбола минимум на шесть месяцев.

Сообщается, что Фокет скорее всего пропустит чемпионат мира в России.

Напомним, сегодня «Аталанта» подписала другого бельгийца — правого защитника «Генка» Тимоти Кастаня.