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Фокет провалил медосмотр в «Аталанте» из-за проблем с сердцем
Сегодня, 18:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Защитник «Гента» Томас Фокет был в шаге от перехода в «Аталанту». Сделка сорвалась в последний момент, так как у 22-летнего футболиста обнаружились проблемы с сердцем, сообщают источники в Бельгии. Сам итальянский клуб никак не прокомментировал случившееся, отметив просто, что «переговоры прервалась».
Теперь игроку сборной Бельгии придется перенести операцию и остаться без футбола минимум на шесть месяцев.
Сообщается, что Фокет скорее всего пропустит чемпионат мира в России.
Напомним, сегодня «Аталанта» подписала другого бельгийца — правого защитника «Генка» Тимоти Кастаня.
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