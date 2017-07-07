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Юный болельщик «Сандерленда» ушел из жизни

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: события, Сандерленд
Сегодня, 18:20 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Сегодня с утра нападающий Джермейн Дефо сообщил о резком ухудшении состояния 6-летнего фаната «Сандерленда» Брэдли Лоури. Спустя несколько часов мальчик ушел из жизни. В этот момент юного болельщика окружали близкие люди. 

В сезоне 2016/17 Брэдли стал талисманом «черных котов» и завоевал сердца футбольных фанатов по всему миру.

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