Юный болельщик «Сандерленда» ушел из жизни

Сегодня с утра нападающий Джермейн Дефо сообщил о резком ухудшении состояния 6-летнего фаната «Сандерленда» Брэдли Лоури. Спустя несколько часов мальчик ушел из жизни. В этот момент юного болельщика окружали близкие люди.

В сезоне 2016/17 Брэдли стал талисманом «черных котов» и завоевал сердца футбольных фанатов по всему миру.