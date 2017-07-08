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ПСЖ заставил Верратти публично извиниться за слова своего агента
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Барселона, Верратти Марко
Сегодня, 23:11 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Трансферная сага хавбека ПСЖ Марко Верратти продолжается.
Накануне итальянец публично извинился перед болельщиками парижан за слова своего агента Донато Ди Кампли, который ранее заявил о том, что футболисты, мечтающие о победе в Лиге чемпионов, не станут переходить в парижский клуб. Кроме того, Верратти сказал, что счастлив в своем нынешнем клубе.
Однако, по данным СМИ, руководство французского клуба заставило Верратти публично сказать эти слова, хотя сам он по-прежнему метит в «Барселону».
Президент каталонцев Хосеп Бартомеу знает о желании Верратти. Сегодня он отправил игроку сообщение следующего содержания: «Мы будем ждать до 31 августа».
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