ПСЖ заставил Верратти публично извиниться за слова своего агента

Трансферная сага хавбека ПСЖ Марко Верратти продолжается.

Накануне итальянец публично извинился перед болельщиками парижан за слова своего агента Донато Ди Кампли, который ранее заявил о том, что футболисты, мечтающие о победе в Лиге чемпионов, не станут переходить в парижский клуб. Кроме того, Верратти сказал, что счастлив в своем нынешнем клубе.

Однако, по данным СМИ, руководство французского клуба заставило Верратти публично сказать эти слова, хотя сам он по-прежнему метит в «Барселону».

Президент каталонцев Хосеп Бартомеу знает о желании Верратти. Сегодня он отправил игроку сообщение следующего содержания: «Мы будем ждать до 31 августа».