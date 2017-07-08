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Киммих интересен «Барселоне»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Бавария, Киммих Джошуа
Сегодня, 23:50 | Источник: Marca.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих входит в сферу интересов каталонской «Барселоны». Каталонцы переключились на Киммиха после неудачи в попытках подписать защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.
В свое время Киммихом интересовались два манчестерских клуба: «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
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В общем, буду рад видеть молодого немецкого таланта в составе "Барселоны" гораздо больше, чем того же Бельерина.