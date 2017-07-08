Киммих интересен «Барселоне»

Защитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих входит в сферу интересов каталонской «Барселоны». Каталонцы переключились на Киммиха после неудачи в попытках подписать защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.

В свое время Киммихом интересовались два манчестерских клуба: «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».