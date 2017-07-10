30
Анчелотти: «„Челси“ нужно покупать много и покупать с умом для удачного выступления в ЛЧ»
Сегодня, 09:25 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти считает, что его соотечественнику Антонио Конте, руководящему «Челси», нужно усиливать состав «синих», если те хотят успешно выступать на нескольких фронтах:
«Конте придется что-то менять в „Челси“, ведь он выиграл АПЛ, практически все время используя одних и тех же игроков.
Для удачного выступления в Лиге чемпионов ему придется покупать много и покупать с умом».
Ранее Анчелотти высоко оценил действия «Милана» - своего бывшего клуба, на трансферном рынке.
Другие материалы по теме:
Вчера
60
Или войдите через
Из группы они и так выйдут, а там по миллиону судье в каждом матче)