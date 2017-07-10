Анчелотти: «„Челси“ нужно покупать много и покупать с умом для удачного выступления в ЛЧ»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти считает, что его соотечественнику Антонио Конте, руководящему «Челси», нужно усиливать состав «синих», если те хотят успешно выступать на нескольких фронтах:

«Конте придется что-то менять в „Челси“, ведь он выиграл АПЛ, практически все время используя одних и тех же игроков.

Для удачного выступления в Лиге чемпионов ему придется покупать много и покупать с умом».

Ранее Анчелотти высоко оценил действия «Милана» - своего бывшего клуба, на трансферном рынке.