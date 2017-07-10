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Неймар: «Предстоящий сезон будет самым важным в моей жизни»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Бразилия, Неймар
Сегодня, 11:14 | Источник: football-espana.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар рассчитывает на успех в составе клуба и национальной команды в грядущем сезоне:

«Надеюсь, что следующий сезон принесет мне много успехов и счастья. Я надеюсь на это и настраиваюсь на это.

Это будет один из самых важных сезонов в моей жизни. Это будет самый важный сезон в моей жизни.

Поэтому я счастлив и взволнован, вскоре начну тренироваться».

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