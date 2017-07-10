Неймар: «Предстоящий сезон будет самым важным в моей жизни»

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар рассчитывает на успех в составе клуба и национальной команды в грядущем сезоне:

«Надеюсь, что следующий сезон принесет мне много успехов и счастья. Я надеюсь на это и настраиваюсь на это.

Это будет один из самых важных сезонов в моей жизни. Это будет самый важный сезон в моей жизни.

Поэтому я счастлив и взволнован, вскоре начну тренироваться».