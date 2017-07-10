Рэшфорд: «Люди лишь мечтают добиться того, чего добился Руни!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отдал должное многолетнему лидеру «красных дьяволов» Уэйну Руни, который накануне перебрался в «Эвертон»:

«Что за игрок, что за человек! Люди лишь мечтают добиться того, чего добился он! Всего наилучшего, Уэйн!»