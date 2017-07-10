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Рэшфорд: «Люди лишь мечтают добиться того, чего добился Руни!»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Эвертон, Рэшфорд Маркус, Руни Уэйн
Сегодня, 09:33 | Источник: твиттер Маркуса Рэшфорда | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отдал должное многолетнему лидеру «красных дьяволов» Уэйну Руни, который накануне перебрался в «Эвертон»:
«Что за игрок, что за человек! Люди лишь мечтают добиться того, чего добился он! Всего наилучшего, Уэйн!»
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