Рейтинг@Mail.ru

Лукаку попрощался c «Эвертоном»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Эвертон, Ман Юнайтед, Лукаку Ромелу
Сегодня, 10:33 | Источник: Instagram Ромелу Лукаку | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, который в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», на своей странице в сети Instagram попрощался с мерсисайдским клубом:

«Хочу сказать большое спасибо всем людям, которые имеют отношение к „Эвертону“. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении четырех лет, что мы провели вместе. Ребята, вы помогали мне во всех играх, поэтому могу с гордостью сказать, что для меня было честью играть перед вами. Спасибо персоналу стадиона и тренировочной базы, спасибо за то, что позволили мне чувствовать себя как дома с самого первого дня здесь. Спасибо одноклубникам, было классно играть вместе с вами, парни. Спасибо тренерскому штабу, вы помогли мне стать более сильным игроком. Работать с вами было удовольствием. Буду следовать вашим советам до конца карьеры. Спасибо, ФК „Эвертон“!»

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
09:33 Фото Рэшфорд: «Люди лишь мечтают добиться того, чего добился Руни!» 3
09:25 Анчелотти: «„Челси“ нужно покупать много и покупать с умом для удачного выступления в ЛЧ» 5
09:07 Спаллетти: «Я рассчитываю на Перишича, но мне нужно понять его намерения» 1
08:26 Эчеберриа: «Вальверде преуспеет в „Барселоне“ с самого начала» 4
00:43 Куртуа: «„Тоттенхэм“ стал самым непростым соперником для „Челси“» 4
00:36 Хаманн: «Не могу представить, что „Манчестер Сити“ выиграет АПЛ в следующем сезоне» 5
00:32 Суарес: «„Ливерпуль“ — клуб, заслуживающий всегда играть в Лиге чемпионов» 8
00:00 Фото Валенсия — Руни: «Ты всегда был моим другом и нашим капитаном» 8
Вчера
23:58 Инсинье: «Цель „Наполи“ - скудетто» 2
23:52 Фаулер: «Лукаку — это улучшенная версия Ибрагимовича» 10
все материалы по этой теме
Турниры