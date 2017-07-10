Лукаку попрощался c «Эвертоном»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, который в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», на своей странице в сети Instagram попрощался с мерсисайдским клубом:

«Хочу сказать большое спасибо всем людям, которые имеют отношение к „Эвертону“. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении четырех лет, что мы провели вместе. Ребята, вы помогали мне во всех играх, поэтому могу с гордостью сказать, что для меня было честью играть перед вами. Спасибо персоналу стадиона и тренировочной базы, спасибо за то, что позволили мне чувствовать себя как дома с самого первого дня здесь. Спасибо одноклубникам, было классно играть вместе с вами, парни. Спасибо тренерскому штабу, вы помогли мне стать более сильным игроком. Работать с вами было удовольствием. Буду следовать вашим советам до конца карьеры. Спасибо, ФК „Эвертон“!»