Коринтианс не продаст Арану в ЦСКА за 10 млн евро

Представители бразильского «Коринтианса» сообщили о нежелании клуба продавать левого защитника Гильерме Арану в ЦСКА. Предложение московского коллектива было отвергнуто.

Ранее сообщалось, что «армейцы» готовы предложить за 20-летнего футболиста 10 миллионов евро. «Коринтиансу» принадлежат только 40% прав на игрока, поэтому бразильцы желают выручить с продажи хотя бы 15 миллионов.

Сообщается, что на Арану также претендует «Бордо», предложивший 9 миллионов евро.