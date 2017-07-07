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Коринтианс не продаст Арану в ЦСКА за 10 млн евро
Сегодня, 22:35 | Источник: uol.com.br | Редакция: Роман Мельник
Представители бразильского «Коринтианса» сообщили о нежелании клуба продавать левого защитника Гильерме Арану в ЦСКА. Предложение московского коллектива было отвергнуто.
Ранее сообщалось, что «армейцы» готовы предложить за 20-летнего футболиста 10 миллионов евро. «Коринтиансу» принадлежат только 40% прав на игрока, поэтому бразильцы желают выручить с продажи хотя бы 15 миллионов.
Сообщается, что на Арану также претендует «Бордо», предложивший 9 миллионов евро.
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Но как же бесят эти бразильские схемы, где игроком владеют 7 человек.
Аилтона, кстати, не стали подписывать, как раз из-за такой "схемы".