Рейтинг@Mail.ru

Коринтианс не продаст Арану в ЦСКА за 10 млн евро

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Коринтианс, ЦСКА, Гильерме Арана
Сегодня, 22:35 | Источник: uol.com.br | Редакция: Роман Мельник

Представители бразильского «Коринтианса» сообщили о нежелании клуба продавать левого защитника Гильерме Арану в ЦСКА. Предложение московского коллектива было отвергнуто. 

Ранее сообщалось, что «армейцы» готовы предложить за 20-летнего футболиста 10 миллионов евро. «Коринтиансу» принадлежат только 40% прав на игрока, поэтому бразильцы желают выручить с продажи хотя бы 15 миллионов.

Сообщается, что на Арану также претендует «Бордо», предложивший 9 миллионов евро.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:38
ответ пользователю eaguar (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:09
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 23:05
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 23:01
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:51
ответ пользователю КАМЮ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:41, редактировал Сегодня 22:46
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:52 Тюремное заключение Месси заменено штрафом в €250 тысяч 47
18:20 Юный болельщик «Сандерленда» ушел из жизни
18:11 Фокет провалил медосмотр в «Аталанте» из-за проблем с сердцем 4
17:47 Дзампарини: «Я один из самых честных людей в итальянском футболе» 4
17:11 В офисе «Палермо» полиция провела обыски 4
14:25 Месси пожертвовал остатки еды и напитков со своей свадьбы 83
Александр Ярёменко
Рецепт успеха. Часть 2
Блогер «Соккер.ру» Александр Ярёменко продолжает определять составляющие успеха сборной Германии на Кубке Конфедераций-2017.
Комментариев: 0
12:23 Фото Лукаку потренировался вместе с Погба в Лос-Анджелесе 5
10:56 Видео Дефо заплакал, рассказывая о юном фанате «Сандерленда», болеющем раком 12
10:18 Спортивный директор «Монако» покинет клуб 2
все материалы по этой теме
Турниры