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Фойт: «„Зенит“? У меня не было предложения, да и я бы не поехал в Россию»

Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Эстудиантес, Зенит, Фойт Хуан Маркос
Сегодня, 12:37 | Источник: eldia.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт, в услугах которого, по слухам, заинтересован «Зенит», заявил, что не испытывает желания играть в России:

«Я хотел бы выступать в Европе. Если у меня будет предложение, которое меня удовлетворит, то поеду туда. Я также хочу, чтобы это предложение было выгодным и для „Эстудиантеса“.

„Зенит“? У меня не было предложения от этого клуба. Кроме того, сейчас я бы не поехал в Россию».

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