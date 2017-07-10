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Фойт: «„Зенит“? У меня не было предложения, да и я бы не поехал в Россию»
Сегодня, 12:37 | Источник: eldia.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт, в услугах которого, по слухам, заинтересован «Зенит», заявил, что не испытывает желания играть в России:
«Я хотел бы выступать в Европе. Если у меня будет предложение, которое меня удовлетворит, то поеду туда. Я также хочу, чтобы это предложение было выгодным и для „Эстудиантеса“.
„Зенит“? У меня не было предложения от этого клуба. Кроме того, сейчас я бы не поехал в Россию».
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Кого купили летом, чтобы не опозориться в ЛЧ?
Пассивные вы "чемпионы"! Других стебать - первые, потому что своего ничего не происходит. Только поклонение секте и лобызание ромба)))
Скорей всего он добавил: "...если и поеду в Россию, то только в великий спартак. Ведь они уверенно удерживают 104 строчку рейтинга УЕФА! Но к сожалению я не негр."