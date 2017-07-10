Фойт: «„Зенит“? У меня не было предложения, да и я бы не поехал в Россию»

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт, в услугах которого, по слухам, заинтересован «Зенит», заявил, что не испытывает желания играть в России:

«Я хотел бы выступать в Европе. Если у меня будет предложение, которое меня удовлетворит, то поеду туда. Я также хочу, чтобы это предложение было выгодным и для „Эстудиантеса“.

„Зенит“? У меня не было предложения от этого клуба. Кроме того, сейчас я бы не поехал в Россию».