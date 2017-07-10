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Анчелотти: «Нойер не человек, а компьютер»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: мнение, Бавария, Анчелотти Карло , Нойер Мануэль
Сегодня, 12:49 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил нереальное хладнокровие и реакцию голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера, который сейчас продолжает восстанавливаться после перелома стопы:
«У „Баварии“ в воротах стоит компьютер, это и делает всю разницу.
Я всегда говорю, что у него нет ни рук, ни груди, ни таза под свитером, а лишь клавиатура, на одну из клавиш которой он жмет в зависимости от ситуации».
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