30
Пиоли: «Уверен, что „Фиорентина“ нас не разочарует»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Фиорентина, Пиоли Стефано , Весино Матиас
Сегодня, 17:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Новый тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли уверен, что «фиалки» его не разочаруют:
«Наш полузащитник Матиас Весино? Я общался с ним, как и со всеми остальными. Хочу знать их сильные стороны и знать, что происходит у них в голове. Я считаю его очень сильным игроком. Когда работал в „Лацио“, то просил клуб его приобрести.
У него есть все необходимое, чтобы стать великим игроком, но я не занимаюсь рынком. Всего лишь тренирую игроков, которых мне предоставляет клуб. Но для меня он — ключевой игрок команды.
Последний сезон выдался сложным, но сейчас нам надо работать с тем, что у нас есть, чтобы создать лучший микроклимат. Уверен, что клуб нас не разочарует».
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через