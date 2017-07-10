Пиоли: «Уверен, что „Фиорентина“ нас не разочарует»

Новый тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли уверен, что «фиалки» его не разочаруют:

«Наш полузащитник Матиас Весино? Я общался с ним, как и со всеми остальными. Хочу знать их сильные стороны и знать, что происходит у них в голове. Я считаю его очень сильным игроком. Когда работал в „Лацио“, то просил клуб его приобрести.

У него есть все необходимое, чтобы стать великим игроком, но я не занимаюсь рынком. Всего лишь тренирую игроков, которых мне предоставляет клуб. Но для меня он — ключевой игрок команды.

Последний сезон выдался сложным, но сейчас нам надо работать с тем, что у нас есть, чтобы создать лучший микроклимат. Уверен, что клуб нас не разочарует».