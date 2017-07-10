Рейтинг@Mail.ru

Пиоли: «Уверен, что „Фиорентина“ нас не разочарует»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Фиорентина, Пиоли Стефано , Весино Матиас
Сегодня, 17:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Новый тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли уверен, что «фиалки» его не разочаруют:

«Наш полузащитник Матиас Весино? Я общался с ним, как и со всеми остальными. Хочу знать их сильные стороны и знать, что происходит у них в голове. Я считаю его очень сильным игроком. Когда работал в „Лацио“, то просил клуб его приобрести.

У него есть все необходимое, чтобы стать великим игроком, но я не занимаюсь рынком. Всего лишь тренирую игроков, которых мне предоставляет клуб. Но для меня он — ключевой игрок команды.

Последний сезон выдался сложным, но сейчас нам надо работать с тем, что у нас есть, чтобы создать лучший микроклимат. Уверен, что клуб нас не разочарует».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:51
ответ пользователю Великий Князь (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:49
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:01 Румменигге: «Соглашения с „Ювентусом“ по Косте пока нет, но вскоре мы можем прийти к нему» 3
13:31 Батистута: «Мне тяжело ходить, так как в своё время я отдал футболу больше, чем следовало» 21
12:49 Анчелотти: «Нойер не человек, а компьютер» 14
12:37 Фойт: «„Зенит“? У меня не было предложения, да и я бы не поехал в Россию» 47
11:14 Неймар: «Предстоящий сезон будет самым важным в моей жизни» 17
10:33 Лукаку попрощался c «Эвертоном» 8
09:33 Фото Рэшфорд: «Люди лишь мечтают добиться того, чего добился Руни!» 3
09:25 Анчелотти: «„Челси“ нужно покупать много и покупать с умом для удачного выступления в ЛЧ» 22
09:07 Спаллетти: «Я рассчитываю на Перишича, но мне нужно понять его намерения» 1
08:26 Эчеберриа: «Вальверде преуспеет в „Барселоне“ с самого начала» 7
все материалы по этой теме
Турниры