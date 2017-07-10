Батистута: «Мне тяжело ходить, так как в своё время я отдал футболу больше, чем следовало»

Бывший нападающий «Фиорентины», «Ромы» и сборной Аргентины Габриэль Батистута признался, что его донимают последствия травм, полученных во время карьеры:

«Является ли правдой то, что однажды я сказал, что мне никогда не нравился футбол? Да, я так говорил, но сделал это, чтобы огородить себя от внимания прессы и общественности.

Конечно же, я люблю эту игру, тактику, тренировки и все, что происходит на поле. В молодости футбол меня не слишком увлекал, но потом он стал моей страстью. В результате я жил и дышал футболом.

А теперь мне тяжело ходить, потому что в свое время я отдал игре больше, чем следовало.

Правда где-то посередине. Я люблю футбол и все, что связано с играми, но не люблю интервью, скандалы и прочее».

Ранее сообщалось, что Батистута может начать тренерскую карьеру.