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Батистута: «Мне тяжело ходить, так как в своё время я отдал футболу больше, чем следовало»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Батистута Габриэль
Сегодня, 13:31 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий «Фиорентины», «Ромы» и сборной Аргентины Габриэль Батистута признался, что его донимают последствия травм, полученных во время карьеры:

«Является ли правдой то, что однажды я сказал, что мне никогда не нравился футбол? Да, я так говорил, но сделал это, чтобы огородить себя от внимания прессы и общественности.

Конечно же, я люблю эту игру, тактику, тренировки и все, что происходит на поле. В молодости футбол меня не слишком увлекал, но потом он стал моей страстью. В результате я жил и дышал футболом.

А теперь мне тяжело ходить, потому что в свое время я отдал игре больше, чем следовало.

Правда где-то посередине. Я люблю футбол и все, что связано с играми, но не люблю интервью, скандалы и прочее».

Ранее сообщалось, что Батистута может начать тренерскую карьеру.

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